İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig: Adanaspor: 5 - Eskişehirspor: 2

TFF 1.

Lig'in 19. haftasında Adanaspor, Eskişehirspor'u konuk etti. Müsabaka turuncu-beyazlıların 5-2 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar


21. dakikada soldan Canberk'in ortasında ceza sahasında Ozegovic'in kafa vuruşu defanstan döndü. Dönen topla buluşan Ergin Keleş'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


27. dakikada Celil'in yerden uzun pasında topu alan Ergin Keleş, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisinde Ozegovic'e gönderdi. Bu oyuncu, yerden bir vuruşla topu filelere yolladı. 2-0


45+2. dakikada Uğurcan'ın ceza sahası dışından sert şutunda kalecinin güçlükle çeldiği top Ahmethan'ın önüne düştü. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0


48. dakikada Eskişehirspor kalecisi Melih'in ceza sahası dışında büyük hatası sonucu topu kapan Ozegovic, meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 4-0


58. dakikada soldan Erdal'ın ara pasıyla topla buluşan Sholaja'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-1


75. dakikada Adanaspor'un atağında Ahmethan ceza sahası içerisinde Onur'un yaptığı müdahale sonucu yerde kaldı ve hakem Emre Malok pozisyon sonucu penaltı kararı verdi.


76. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ozegovic topu ağlarla buluşturdu. 5-1


90+2. dakikada Eskişehirspor'da Mehmet ceza sahası içerisindeki karambolde topu filelere yolladı. 5-2



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Murat Altan


Adanaspor: Karacic, Hakan, Donkor, İsmail, Canberk, Uğurcan (Umut dk. 70), Celil, Berkan (Hüseyin dk. 65), Ahmethan (Ömer dk. 82 ?), Ergin (Atalay dk. 65), Ozegovic (Eren dk. 82 ?)


Yedekler: Burak, İbrahim, Cenk, Furkan, Evren


Teknik Direktör: Emrah Bayraktar


Eskişehirspor: Melih, Mevlüt, Erdal, Bedirhan, Bilal, Mehmet, Buğra (Furgan dk. 63), Tolga (Onur dk. 46), Talha (Kaan dk. 82 ?), Sholaja, Berkay (Uğur Can dk. 82 ?)


Yedekler: Ebrar, Alperen, Emir


Teknik Sorumlu: Yasin Söğüt


Goller: Ergin (dk. 21), Ozegovic (dk. 27, 48 ve 76 pen.), Ahmethan (dk. 45+2) (Adanaspor), Sholaja (dk. 58), Mehmet (dk. 90+2) (Eskişehirspor)


Sarı Kartlar: Hakan (Adanaspor), Bedirhan, Bilal (Eskişehirspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.