TFF 1. Lig: Adanaspor: 6 - Menemenspor: 2

Lig'in 4. haftasında Adanaspor evinde karşılaştığı Menemenspor'u 6-2'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Adanaspor'da ceza sahası içerisinde topla buluşan Ozegovic, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

18. dakikada Adanaspor'da Berkan Fırat, Menemensporlu Mahamadou ile ikili mücadelesinde sağ ayağı kırılarak oyundan çıktı.

24. dakikada Menemenspor'da Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Sabbah, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

50. dakikada Adanaspor'da Bruns'un ceza sahası dışından açtığı ortaya düzgün bir kafa vuran Evren, topu ağlara gönderdi. 2-1

66. dakikada Adanaspor'da köşe vuruşu kullanan Celil'in ortasında topla buluşan Samet meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

69. dakikada Menemenspor'da ceza sahası içerisinde Pote'nin verdiği ara pasla buluşan Ahmet, topu ağlara gönderdi 3-2

71. dakikada Adanaspor'da Serdar'ın savunma arkasına attığı ara pasla buluşan Ozegovic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-2

86. dakikada Adanaspor'da Bruns'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ozegovic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-2

88. dakikada Adanaspor'da Ahmethan, rakibinden kaptığı topu Menemenspor'un ceza sahası içerisine kadar sürdü. Burada kaleci Batuhan ile karşı karşıya kalan Ahmethan, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 6-2

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Alper Akarsu, Oğuz Terzi, Sabri Öğe

Adanaspor: Burak, Donkor, Evren, Roche, Uğurcan, Celil, Berkan (Tetteh dk. 22, Serdar dk. 63), İsmail, Bruns, Samet Ali (Ahmethan dk. 85), Ozegovic

Yedekler: Karacic, Harun, Rüştü, İbrahim, Fıratcan

Teknik Sorumlu: Yılmaz Akbaşlı

Menemenspor: Batuhan, Mazlum, Ömer, Emre, İlyas, Berkan (Emre dk. 46), Sabbah, Alhassan (Pote dk. 68), Mahamadou (Cem dk. 65), Rasheed, Ahmet (Edouard dk. 75)

Yedekler: Murat, Abdullah, Kerem, Batuhan, Mete, Sinan

Teknik Sorumlu: Dilaver Mutlu

Goller: Ozegovic (dk. 6, 71, 86), Evren (dk. 50), Samet Ali (dk. 66), Ahmethan (dk. 88) (Adanaspor), Sabbah (dk. 24), Ahmet (dk. 69) (Menemenspor)

Sarı kartlar: Ozegovic, Bruns, Celil, Samet Ali (Adanaspor), Mahamadou, Mazlum, Cem (Menemenspor)