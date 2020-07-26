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TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final: Adana Demirspor: 4 - Bursaspor: 1

TFF 1.

Lig Play-Off Yarı Final son maçında Adana Demirspor evinde Bursaspor'u 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte mavi-lacivertli ekip finalde Fatih Karagümrük'ün rakibi oldu.



Maçtan dakikalar


9. dakikada sağ kanattan Erkan Zengin'in ortasında ceza sahasında Pa Dibba'nın vuruşunda top kaleci Çağlar kaldı.


54. dakikada Bursaspor'un ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde top Diarra'nın eline çarptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu ‘VAR'a giderek penaltı kararı verdi.


57. dakikada beyaz noktanın başına gelen Erkan Zengin, topu filelere yolladı. 1-0


78. dakikada kontratağa çıkan Adana Demirspor'da orta sahadan topla birlikte ceza sahasına giren Rassoul düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0


89. dakikada Bursaspor ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Berk Yıldız aşırtma bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı kaleci Çağlar'ın üzerinden filelerle buluşturdu. 3-0


90+7. dakikada Adana Demirspor'da Erkan'ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mehmet Akyüz, topu kaleci Çağlar'ın yanından ağlara yolladı. 4-0


90+12. dakikada Bursaspor'un kazandığı penaltı atışında Serdar'ın vuruşu filelere gitti. 4-1



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdin Sezertam, Serkan Çimen


Adana Demirspor: Kurtuluş, Mitrovic, Mehmet, Tarık (Adil dk. 73), Rassoul, Tevfik, Sinan (Traore dk. 88 ?), Hasan, Erkan, Volkan (Berk dk. 76), Pa Dibba (Mehmet Akyüz dk. 76)


Yedekler: Vedat, Tayyip, Aosman, Kone


Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar


Bursaspor: Çağlar, Burak Kapacak, Tayfur, Diarra, Anıl, Kerem (Recep dk. 80 ?), Shehu, Burak Altıparmak (Seleznyov dk. 80 ?, Ali dk. 90+10 ?), Traore, Serdar, Kubilay


Yedekler: Emrullah, Sedat, Cüneyt, Onur, Selçuk, Ramazan


Teknik Direktör: İrfan Buz


Goller: Erkan (dk. 57 pen.), Rassoul (dk. 78), Berk (dk. 89), Mehmet Akyüz (90+7) (Adana Demirspor), Serdar (dk. 90+12 pen.) (Bursaspor)


Sarı kart: Diarra (Bursaspor)

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