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TFF 1.Lig: Adanaspor: 1 - Hatayspor: 2

TFF 1.

Lig'in 33. haftasında Adanaspor, evinde Hatayspor'u ağırladı. Sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Hatayspor, ligde bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Lig'e bu sezon yükselen ilk takım oldu.



Maçtan dakikalar


13. dakikada Adanaspor'un atağında rakip savunmanın arkasına sarkan Ahmet Dereli, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dereli'nin şutunda top kaleye paralel giderek auta çıktı.


35. dakikada sol kanattan atağa kalkan Hatayspor'da topla rakip kaleye sokulan Ouali, yakın direğe çektiği şutu Karacic topu kornere çeldi.


59. dakikada Adanaspor'da sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Ahmet, topu Ronei'ye gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ronei, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


69. dakikada Hatayspor'da Aabid'in pasında ceza sahası içerisinde topu alan Hamza'ya Uğurcan müdahale ederek şut çekmesini engelledi.


78. dakikada Hatayspor'da ceza sahası içerisinde topu alan Barbosa, Karacic'i çalım atarak geçerek topu ağlarla buluşturdu. 1-1


89. dakikada Hatayspor'da Buğra'nın ortasıyla kafa vuruşu yapan Yusuf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2,



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Baran Eraslan


Adanaspor: Karacic, Evren, Mustafa, Savaş, Celil, Uğurcan, Umut, Roni (dk.70 Eren), Ahmet (dk.82 İbrahim ?), Bagayoko, M'Billa (dk.64 Eze)


Yedekler: Mustafa, Özer, Şahin, Mert


Teknik Direktör: Cüneyt Demirbakan


Hatayspor: Akın, Mesut, Sadi (dk.73 Soner), Yusuf, Popov, Kubilay, Selim (dk.65 Barbosa), Gökhan (dk.63 Hamza), Ouali (dk. 46 Caner), Aabid, Mirkan (dk.70 Buğra)


Yedekler: Ömer, Furkan


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Goller: Ronei (dk.59) (Adanaspor), Barbosa (dk.78), Yusuf (dk.89) (Hatayspor)


Kırmızı kart: Umut (dk.54), Eze (dk.85) (Adanaspor)


Sarı kartlar: Bagayoko, Umut (Adanaspor)

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