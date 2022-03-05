TFF 3. Lig: Ceyhanspor: 0 - Karşıyaka: 7

TFF 3.
Lig 3. Grup maçında Ceyhanspor sahasında ağırladığı Karşıkaya'ya 7-0 mağlup oldu.
Stat: Ceyhan İlçe
Hakemler: Semih Kurt, Necdet Çelik, Ali Kılıç
Ceyhanspor: Nusret, Mahsun (Sergen dk. 73), Mehmet Emin, Selçuk, Metehan (Ertan dk. 69), Mehmet (Burak dk. 46), Sinan, Metin (İbrahim dk. 46), Yusuf (Emircan dk. 46), Yunus, Zafer
Karşıyaka: Yusuf, Cenk, Metin, Ertuğrul, Mustafa (Kerem dk. 46), Abdülkadir (Sefer dk. 58), Mustafa, Özgür (Tuncay dk. 75), Namık (Fatih dk. 46), Fatih (Can dk.67), Furkan
Goller: Abdülkadir (dk. 1), Fatih (dk. 31), Fatih (dk. 45 ve 62), Cenk (dk. 63), Metin (dk. 70), Can (dk. 87)(Karşıyaka)
Sarı Kartlar: Yusuf, Sinan (Ceyhanspor), Cenk (Karşıyaka)