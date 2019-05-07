THK, Adana'da 50 bin fitre ve zekat zarfı dağıttı

Türk Hava Kurumu (THK) Adana Şube Başkanı Talat Özyürek, THK'ya verilen her fitre ve zekatın orman yangınlarına bir damla su, ambulans ile taşınan acil hastalara da şifa olarak döneceğini söyledi.

Özyürek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret edip, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Karalar'ın seçilmesini tebrik eden ve Ramazan ayı dolayısıyla, dağıtılacak fitre ve zekat zarflarıyla ilgili bilgi veren Özyürek, “Kurumumuz bu yıl da hayırsever Adana halkı için elli bin fitre ve zekat zarfı dağıtmıştır. Vatan savunması da bir ibadettir. Mübarek ramazan ayı biz Müslümanlara bu ibadetin ifası için güzel bir fırsat veriyor. Halkımızın hamiyet ve fedakarlığı ile toplanacak fitre ve zekatlar; orman yangınlarına bir damla su, ambulans ile taşınan acil hastalarımıza şifa, geleceği göklerde arayan gençlerimize kanat olarak dönecektir" dedi.

Ziyaret için kurumun yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "THK Cumhuriyetimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk halkına emanet ettiği bir kurumdur. Sahibi halk olan THK'ya halkımızın bu mübarek Ramazan ayında fitre ve zekatları ile destek vereceğine inanıyorum. Çünkü biliyorum ki THK, Türkiye'nin en köklü ve milli kurumlarından biridir. Toplanan fitre ve zekat yardımları; öğrencilerimizin eğitiminde, ormanlarımızın yangın söndürme uçaklarıyla yangınlardan korunmasında, 7/24 hizmetle Sağlık Bakanlığımızın emrinde çalışan ambulans helikopterlerimizle; hasta, yaralı ve organ nakli faaliyetlerinde, gençlerimize yapılan ücretsiz havacılık kurslarında kullanılmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın 37'inci Havacılık ve Uzay Üniversitesi olan Türk Hava ve Uzay Üniversitesi olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde gençlerimiz uzmanlık gerektiren havacılık alanlarında eğitim görüyor. Elbette Atatürk'ün bu milli emanetine sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda THK'nın onursal üyesi olan Zeydan Karalar'a üyelik rozeti takılarak berat belgesi verildi.