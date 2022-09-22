Tıbbi Aromatik Bitki Üretim Tesisi açıldı

Seyhan Belediyesi ve Seyhan Üreten Kadınlar Kooperatifi işbirliği ile hazırlanan proje çerçevesinde Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) hibe desteğiyle kurulan Tıbbi Aromatik Bitki Üretim Tesisinin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Topraksız tarım faaliyetlerinin de gerçekleştirildiği tesiste üretilen tıbbi aromatik bitkilerin katma değeri yüksek uçucu yağları çıkarılarak sabun, kolonya, krem, mum gibi ürünlerde kullanılıyor.

Seyhan Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yerleşkesinde 750 metrekare alan üzerinde kurulan sera, kurutma ve distilasyon ünitesinin açılışı töreninde konuşan IOM Program Koordinatörü Torsten Haschenz, hem sığınmacıları hem de tarımı merkeze koyan bu tür projelere destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

"Tropikal ürünler de artık Çukurova'da yetişiyor"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı çevrenin ve toprağın daha iyi korunmasına yönelik çalışmaların daha da önem kazandığına işaret etti. Küresel ısınma nedeniyle, ürün çeşitliliği açısından dünyanın en zengin ovalarından birisi olan Çukurova'da ürün çeşitliliğinin de değişmeye başladığını vurgulayan Başkan Akay, artık tropikal ürünlerin de Çukurova'da yetiştirilebildiğini aktardı. Akay, “İklimin değişmesi nedeniyle bitki çeşitliliğini de artık kısmen değiştirmek zorundayız. Bu hem gelecek adına yarar sağlayacak hem de bugün ciddi miktarlarda döviz ödediğimiz bitki çeşitlerini kendimiz üretmiş olacağız. Bu yönde hazırladığımız projelerde BM Uluslararası Göç Örgütü bize oldukça yardımcı oldu ve IOM'in hibe destekleriyle bu işi sürdürüyoruz” dedi.

"Kaynakları en verimli şekilde kullanıyoruz"

Hayata geçirilen projelerle sığınmacı kadınların mesleki bilgi edinmesi sağlanırken, istihdam imkanına da kavuştuklarını ifade eden Başkan Akay, tüm projelerde devamlılığı esas aldıklarını kaydetti. Üretilen otuzdan fazla tıbbi aromatik bitkinin katma değeri yüksek ürünler olduğunun altını çizen Akay, “Bugün buralarda elde edilen ürünleri kolonya, sabun, krem ve mum yapımı gibi çeşitli alanlarda kullanma şansını elde ettik. Bu ürünlerin elde edilmesinde Seyhan Üreten Kadınlar Kooperatifi oldukça etkin vaziyette. Bugüne kadar kaynaklarımız hiçbir şekilde israf edilmedi. Belediyemizin de IOM'in de kısıtlı kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak hepimizin temel prensibi. Katkılarından ve desteklerinden dolayı IOM'e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi. Başkan Akay ve konukları tesisi gezerek üretim alanlarındaki çalışmaları inceledi.

Katma değeri yüksek ürünler üretiliyor

Projeden yararlanan ve yarısını mültecilerin oluşturduğu kadınlar, Türkiye'nin iklim ve toprak yapısından, bitki-toprak ilişkisine, bitki besin maddelerine dek kapsamlı teorik zirai eğitim aldılar. Üretimi yapılacak tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi, bitkilerin detaylı bakımı ve pazar fırsatları konusunda bilgilerle de donatılan katılımcı kadınlar, eğitimlerin ardından üretim aşamasında katma değeri yüksek ürünler üreterek Seyhan Üreten Kadınlar Kooperatifi kanalı ile gelir elde ederek ekonomilerine katkı sağlayacakları model ile çalışmaya başladılar.

Verilen eğitimlerin ardından katılımcı kadınlar melisa, kadife çiçeği, sarı kantaron, adaçayı, sardunya, stevia, sardunya, altın otu, kekik, ekinezya, tıbbi papatya, kuşkonmaz, lavanta, ananas, biberiye, passiflora ve biberiyeyi Seyhan Belediyesi tarafından tahsis edilen toplam 20 dönüm alanda üretmeye başladılar.

Üretilen melisa, mercan köşk, ıtır, biberiye, tıbbi nane, adaçayı, kekik gibi tıbbi aromatik bitkilerin yağları ve hidroselleri proje çerçevesinde IOM tarafından hibe edilen distilasyon ünitesinde çıkarılarak, Seyhan Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi'nde sabun ve kolonya üretim atölyesinde kullanılarak katma değerli ürünlere dönüştürüldü.

Üretilen bu ürünler Seyhan Üreten Kadınlar Kooperatifi aracılığı ile satılarak kadınların gelir elde etmesine yönelik destek sağlandı.