Tır devrildi, Adana-Ankara Otoyolu ulaşıma kapandı

Adana-Ankara Otoyolun’da bir araçtan yakıt dökülmesi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır refüje çarptı.
Adana-Ankara Otoyolun'da bir araçtan yakıt dökülmesi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır refüje çarptı. Kazada tır şoförü hafif yaralanırken kaza nedeniyle Adana-Ankara Otoyolu 5 saattir ulaşıma kapatıldı.
Kaza akşam 20.00 sıralarında Adana - Ankara otoyolu Pozantı istikametine seyreden PVC ham maddesi yüklü 38 BN 515 Plakalı tırın devrilmesi nedeniyle otoyol ulaşıma kapandı. Kaza sonrası Otoyol'da uzun araç kuyrukları oluştu. Yolu açmak için karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Otoyolun kapanması nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde Akçetekir - Pozantı karayolundan sağlanıyor.
Otoyolu açmak için Polisin ve Karayolları ekiplerinin çalışması sürüyor.