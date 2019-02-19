Tırların arasında feci ölüm

Adana'da önündeki tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, Ceyhan Yumurtalık Karayolu'nda meydana geldi. Yasin Demir idaresindeki 27 Y 8759 plakalı çimento yüklü tır, aynı yönde ilerleyen Ali O. yönetimindeki 63 B 6428 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, tırların arasında sıkışan Yasin Demir'in öldüğünü belirledi.

Diğer aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, yaşamını yitiren Yasin Demir'in cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.