TJK 11. Resim Yarışması sergisi Adana'da ziyarete açıldı

Resim Yarışması sergisi Adana'da ziyarete açıldı.

TJK tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen “At, At Sevgisi ve At Yarışı” konulu geleneksel resim yarışmasının dördüncü sergisi, Adana Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl Sanat Galerisi'nde Adanalıların beğenisine sunuldu.

İstanbul, Diyarbakır ve Ankara'nın ardından dördüncü kez sanatseverlerle buluşan sergide, yarışma sonucunda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen 39 eser yer aldı.

Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Adalı, topluma daha fazla katkı sağlamak amacıyla düzenledikleri sosyal sorumluluk projelerinden resim yarışmasının bu yıl 11'incisini hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "1986 yılında başladığımız "At, At Sevgisi ve At Yarışı" konulu yarışmalar ile resim sanatçılarımızı "At" temalı eserler oluşturmaya teşvik ederek, Türk sanatına özgün eserler kazandırmanın yanı sıra genç sanatçılarımıza da destek olmayı amaçlıyoruz. Bu vesileyle, 8 yıl aradan sonra yeniden gerçekleştirdiğimiz yarışmamıza büyük emekler verdikleri değerli eserleri ile katılımda bulunan tüm sanatçıların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz "11'inci Resim Yarışması"na birbirinden değerli 660 eser iştirak etmiştir. Seçici Kurulumuz, sanatçılarımızın ortaya koydukları yarışmamıza katılan tüm eserleri büyük bir titizlikle değerlendirerek dereceye girmeye layık görülenleri belirlemiştir. Ödül alan ve eserleri sergilenmeye değer görülen tüm eser sahiplerini kutluyor, değerli katkılarıyla bizlere destek olan akademisyenlere ve üyelerimize şükranlarımı sunuyorum."

Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi, TJK Asli Üyesi Cengizhan Gödek, Ressam, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Karakoç, Ressam, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülveli Kaya, Ressam, Resim Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Göktepe, Ressam, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mustafa Orkun Müftüoğlu, Ressam, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevil Saygı ve TJK Yönetim Kurulu Üyesi Tuğban İzzet Aksoy'dan oluşan Seçici Kurul'un yaptığı değerlendirme sonucunda birincilik Ödülü Birgül Ergün'ün "Padok" eserine, İkincilik Ödülü Özge Başeğmez'in "İlk Heyecan Son Düzlük" adlı eserine, Üçüncülük Ödülü Elçin Mustafayev'in "Fotofiniş" adlı eserine verilirken, Gülsibel Kamışlı "At Yolu", Ömer Durğın "İsimsiz" ve Tuğba Akça "Bendedir Korkusu" eserleriyle mansiyon ödülü kazandılar.

Ayrıca, sergide eserleri sergilenen sanatçılar ve eser adları ise şöyle:

Albina Onay "Atlı Karınca", Baran Kamiloğlu "Oyun", Başak Atalay "Nijinsky ve Lester Piggott", Berna İnan "İsimsiz", Bilal Oğuz "Sis", Büke Sırt "At Koşar Baht Kazanır", Cem Kara "Atlar, İnsanlar ve Doğa", Derya Abana "Pazarık'tan Bu Yana”, Erkan Şahin "İsimsiz", Ferhat Yüksekbağ “Yol”, Görkem Kalkan "İsimsiz", Hülya Köksal "Kırık At", Joel Menemşe "Kaçış", Kenan Filiz "Gibi", Lütfi Akdeniz "Umut", M.Talat Ayhan "Işık ve Gölgenin Aşkı", Mehmet Aslışen "İsimsiz", Melek Kanat "İsimsiz", Mine Erdini "İzler", Mine Örses "Gaman", Mukaddes Azizoğlu "Huzur, Murat Turan "Son Soydaş", Nihal Yılık "Düğün Alayı", Orhan Onuk "İsimsiz", Ragıp Toklucu "Yolculuk", Raife Tokyürek Sökmen "Beden Hikayeleri", Safiye Çölkesen "Ata ile Ela'nın Düşleri", Sedat Baki "İsimsiz", Türkmen Alkan "Karşılaşma”, Uğur Avcı "Jokeyin Günlüğü, Yusuf Can Sadık "Gölge Oyunu", Zeliha Akdoğan "İsimsiz" ve Zeynep Lale Acar "Bin Atlı Akınlarda.

Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Tuğban İzzet Aksoy, Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyeleri, sanatçılar ve davetli misafirlerin katılımıyla açılışı yapılan sergi, 15 Aralık 2022 Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.