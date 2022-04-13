İhlas Haber Ajansı

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Tombala oynatan sendikaya baskın

Adana’da sendika tabelasının olduğu binaya, tombala yönetimiyle kumar oynatıldığını tespit eden polis baskın yaptı.

Adana'da sendika tabelasının olduğu binaya, tombala yönetimiyle kumar oynatıldığını tespit eden polis baskın yaptı. Yapılan baskında kumar oynayan 50 kişiye toplamda 90 bin 950 TL para cezası uygulandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ilçesi İncirlik Yenil Mahallede sendika tabelası olan bir bina içerisinde tombala yönetimiyle kumar oynatıldığı bilgisi aldı. Bunun üzerine ahlak büroda çalışan polisler sendikanın bulunduğu binaya baskın düzenledi.


Yapılan baskında güçlendirilmiş çelik kapıyı açan polisler, içeri girdiklerinde tombala yönetimiyle kumar oynadığı belirlenen 50 kişiye toplamda 90 bin 950 TL para cezası uyguladı.


Öte yandan, kumar malzemelerine el konuldu.

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