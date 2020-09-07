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Tomruk yüklü tır alev aldı

Adana’nın Kozan ilçesinde seyir halindeki dorsesinde tomruk yüklü tır alev aldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki dorsesinde tomruk yüklü tır alev aldı. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.


Edinilen bilgiye göre olay, Karacaoğlan Mahallesi Feke Caddesi Sırelif mevkiinde meydana geldi. Feke istikametinden Kozan istikametine doğru ilerleyen 27 V 0495 plakalı dorsesinde tomruk yüklü tır hareket halindeyken birden alev aldı. Dorsesinden alev alan tır sürücüsü aracı yol kenarına çekerek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tırın dorsesi ve üzerinde yüklü tomruklara su ile müdahale ederken polis ekipleri ise trafiği bir süreliğine tehlike açısından kontrollü olarak durdurdu. İtfaiye ekiplerinin tırın dorse bölümünde çıkan yangını söndürmesinin ardından yol güvenli bir şekilde trafiğe açıldı.


Öte yandan yangını gören vatandaşlar ise bölgede uzun kalabalıklar oluşturdu. Kimi vatandaşlar ise olayı cep telefonları ile kaydettiler.

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