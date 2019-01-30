Toplu taşıma şoförlerine eğitim

Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 3. kez düzenlediği Toplu Taşıma Şoförleri Eğitimi başladı.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen eğitim seminerine yaklaşık bin toplu taşıma şoförü katıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Murat Kütükçü, toplu taşımacılıkta iletişimin yanısıra durak sayısı ve ulaşım sıkıntılarının dile getirildiği toplantıda yaptığı konuşmada, Adana'da resmi verilere göre 2018 yılı sonu itibariyle tescilli araç sayısının 658 bin 561 olduğunu belirtti. Bu araçların yarısının otomobil, yaklaşık yüzde 20'sinin motosiklet, yüzde 17,3'ünün kamyonet-kamyon, yüzde 1,44'ünün ise toplu taşıma aracı, yüzde 11,36'sının ise traktör ve geri kalan araçlar olduğunu ifade etti. Kütükçü, “Geçmiş dönemlere göre yolcu şikayetleri azalmaya başladı, verdiğimiz bu eğitimler ile şoförlerimiz artık daha bilinçli” dedi.

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç ise herkesin birer engelli adayı olduğunu, yaşlanmanın herkesin kaderi olduğunu ve evladını bu vatanın savunmasında feda etmiş şehit ve gazi yakınlarının ulaşımlarında kolaylık sağladıklarını belirtti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü'de, Adana'nın niteliğini ve kalitesini yükseltmek için gerçekleştirilen eğitim programına şoförlerin gösterdiği yüksek katılımdan olayı teşekkür etti. Sözlü, “Adana halkına hizmet etmek için yeni planlar, projeler ve programları hayata geçireceğiz. Görev ve yetkimizden aldığımız güçle tepenize binmedik. Göreve geldiğimizden bu zamana, Adana ulaşım esnafı spor kulüplerinden dolayı tepesine binen bir yönetimle uğraşmadı. Pastanın küçülmüş olduğu alanda geçiminize zor yeten pastaya kimseyi ortak etmedim” dedi. Görev başına geldiğinden beri aynı dili kullanan bir insan olduğunu belirten Sözlü, şoförlerimizle beraber Adana'yı daha yaşanılır bir şehir yapacaklarını ifade etti.