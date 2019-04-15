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Toplum Destekli Polislerin minik ziyaretçileri

Adana’da anaokulu öğrencileri, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Adana'da anaokulu öğrencileri, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Polisler miniklere çocuk polis kimliği ve oyuncak hediye etti.


Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce uygulanan “Polisimi Seviyorum, Emniyeti Geziyorum” projesi kapsamında, bu kez anaokulu öğrencileri polisleri ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen polisler onlara çocuk polisi kimliği, oyuncak ve balon hediye etti. Ayrıca çocuklar emniyette öğretmenler eşliğinde gezdirildi.


Proje kapsamında bugüne kadar yüzlerce anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi emniyete gezme imkanı buldu.

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