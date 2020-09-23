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Toprağın altında da üstünde de milli servete dönüştü

Çukurova’nın bereketli topraklarında son yılların gözdesi olan yer fıstığında hasat dönemi başladı.

Çukurova'nın bereketli topraklarında son yılların gözdesi olan yer fıstığında hasat dönemi başladı. Bu yıl rekoltesi ile yüz güldüren yer fıstığının içi çerez, yağ, kabuğu yem ve yeşil yaprakları balya olarak ekonomiye kazandırılıyor.


Adana'nın Kozan ilçesinde bu yıl yaklaşık 5 bin dönüm araziye ekilen yer fıstığı, rekoltesi ve pazar alanı ile çiftçinin yüzünü güldürdü. Her aşamasında çiftçi ve ülke ekonomisine büyük gelir sağlayan yer fıstığında çiftçiler ilçeye fabrika kurulmasını istiyor.


Ertok Tarım sahibi Ersan Tokuş, beyaz altın pamuğun yerini sarı altın olarak nitelendirdikleri yer fıstığının aldığını söyledi.


Yer fıstığının yerin altında kuru yemiş ve yağ, kabuklarının hayvancılıkta yem ve yeşil otlarının balya olarak ekonomiye kazandırıldığını kaydeden Tokuş, "Yer fıstığı Kozan'da 4-5 bin dönüm arazi üzerine ekilmekte. Türkiye ekonomisine büyük katkısı olan bir ürün. Beyaz altın pamuk yerini yer fıstığına bıraktı. 150 gün önce toprakla buluşan tohumlarımızın bugün hasadı yapılmakta. Gübrelemesi sulaması bakımı güzel olunca dönümde 400 - 500 kilogram ürün alınmakta. Rekolte yüksek” dedi.


Ürün kaliteli, verimde yüksek olunca çiftçinin yüzünün güldüğünü ifade eden Tokuş, “Yer fıstığı işleme fabrikaları Osmaniye'de. İnşallah ilerleyen zamanlarda Kozan'da da fabrikalar kurulur" diye konuştu.

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