Toprak sahada başladıkları hentbolda 11 sporcu Yıldız Kız Milli Takım kampına çağrıldı

Adana'da toprak sahada başladıkları hentbolda Hentbol Federasyonu Kadınlar 1'inci Ligi'ne çıkan ve ligi 5'inci sırada tamamlayan Adasokağı Spor Kulübü'nün 11 sporcusu, Yıldız Kız Milli Takımı kampına çağrıldı.

Adana'da toprak sahada başladıkları hentbolda Adana Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın destekleri ve kendi öz kaynakları ile kulüpleşerek, Hentbol Federasyonu Kadınlar 1'inci Ligi'ne çıkmayı başaran Adasokağı Spor Kulübü Hentbol Federasyonu Kadınlar 1'inci Ligi'ni 5'inci sırada tamamladı.

7-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında Litvanya'nın Klaipeda şehrinde düzenlenecek olan 2021 17 Yaş Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın 27 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında düzenlenen kampına Adasokağı Spor Kulübü'nün 5 oyuncusu, aynı turnuvanın 9-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan kampına ise 6 oyuncu çağrıldı.