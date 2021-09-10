Toprak sahadan 1. Lig'e yükselen kadınlar voleybol takımının hedefi şampiyonluk

Lig'de şampiyonluğu hedefliyor.

Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'ndeki Adasokağı Ortaokulu'nda eğitime başlayan 80 kız öğrenci, beden eğitimi öğretmenleri Nesimi Dağdoğan sayesinde hentbolla tanıştı. 2014 yılında salon sporu olan hentbolu, okul bahçesindeki toprak sahada yaptıkları çalışmalar ile geliştiren genç kızlar, iki yıl sonra antrenörleri Nesimi Dağdoğan'ın öncülüğünde Adasokağı Spor Kulübü adıyla Bölgesel Lig'e adım attı. Adana Valiliği ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından da desteklenen takım, sayısız galibiyetlerin ardından sırasıyla ligleri tek tek çıkıp Hentbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'ne yükseldi.

Kendi öz kaynakları ile ayakta durmaya çalışırken, bir yandan da Süper Lig'i hedefleyen takım, ligi geçtiğimiz sezonu 5. olarak tamamladı. Bu sezen ise Beta Transformatör Adasokağı Hentbol Takımı ismini alan kadınların hedefi ligi şampiyon olarak tamamlamak. Adasokağı Hentbol Takımı bunun için yeni sezonun hazırlıklarına başladı. Ayrıca yapılan forma tanıtımında iş adamı Yusuf Cenk Dağsuyu, kadrodaki tüm oyuncuların Adanalı olmasının yanı sıra ligin en genç ekibi unvanını elinde bulundurduklarından dolayı takımın yanında olmaya karar verdiklerini belirterek, “Bu takımda emek var, çaba var, alın teri var. Maddi ve manevi açıdan her an onların yanında olduğumuzu göstereceğiz. Bugün de bu karakterli oyuncu grubu ve emekçi antrenör kadrosunu iş yerimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Liglerin başlamasını da sabırsızlıkla bekliyor, Adana'mızın yükselen değerine başarılar diliyoruz” dedi.