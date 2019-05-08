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Topuklu ayakkabıdan uyuşturucu hap çıktı

Adana’da ayakkabı imalathanesine düzenlenen operasyonda kadın ayakkabılarının topuğuna gizlenmiş halde 64 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'da ayakkabı imalathanesine düzenlenen operasyonda kadın ayakkabılarının topuğuna gizlenmiş halde 64 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kardeş gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir ayakkabı imalathanesinde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi. Merkez Seyhan ilçesi, Alidede Mahallesindeki bir imalathaneye operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada imalat aşamasındaki bir kadın ayakkabısının topuk kısmına gizlenmiş 64 uyuşturucu hap ele geçirdi.


İş yerindeki aramalarda 2,8 gram skunk ile hassas terazi de bulundu. Bunun üzerine iş yerindeki Mahmut K. (49) ve ağabeyi Metin K. (55) gözaltına alındı. Ayrıca polis yaptığı incelemede bir çok kadın ayakkabısının topuğunun boşaltıldığını tespit etti. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.


Daha sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahmut K. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, ağabeyi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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