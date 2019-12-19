Torbacı 3 kadın tutuklandı

Adana polisinin yaptığı 'torbacı' operasyonunda yakalanan 4'ü kadın 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesinde Gülbahçesi, Fatih, Yeşilevler ve Karasoku mahallelerinde sokakta uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçip eş zamanlı olarak adreslere baskın yaptı. Polis bu baskınlarda Gülbahçesi Mahallesi'nde Gurbet B. (29), Mine H. (40) ve Sedef G.'yi (31) sokakta uyuşturucu satarken yakaladı. Yapılan aramalarda 9 pakette 17.40 gram eroin ve 700 lira para ele geçirildi. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, Gurbet B. ile Mine H. tutuklandı. Sedef G. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis Fatih Mahallesi'nde ise Halil İbrahim Ö.'nün (22) evine yaptığı baskında 44 gram bonzai ele geçirdi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, aynı mahallede Bülent T. (22), Nezir T. (23) sokakta uyuşturucu satarken 33.40 gram bonzai ile birlikte yakalandı. Zanlılar adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yeşilevler Mahallesi'nde ise sokakta Emine D. (20) isimli şahıs uyuşturucu hap satarken yakalandı. Üzerinde 4 hap ve 125 lira para ile yakalanan kadın torbacı tutuklandı.

Polis son alarak Karasoku Mahallesi'ndeki bir otele baskın yaptı. Polis oteldeki Tahir G. (19), Mehmet Raci T. (25), Ramazan A. (23), Yakup B. (26) isimli şahısları gözaltına aldı. Otelde yapılan aramada 33,6 gram metanfetamin ele geçirildi. Zanlılardan Tahir G. ve Mehmet Raci T. tutuklanırken, Ramazan A. ve Yakup B. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.