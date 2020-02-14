İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Torbacı anne oğul yakalandı

Adana’da torbacılık yaptığı iddiasıyla yakalanan genç tutuklandı, annesine ev hapse cezası verildi.

Adana'da torbacılık yaptığı iddiasıyla yakalanan genç tutuklandı, annesine ev hapse cezası verildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesinde bir evde esrar satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi üzerine harekete geçerek eve baskın yaptı. Yapılan baskında evde bulunan anne Vacide B. (58) ile oğlu Musa B. (38) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 6 pakette 11 kilo 223 gram esrar ele geçirildi.


Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan zanlılardan Musa B. tutuklanırken, annesi Vacide B. ev hapsi tedbiri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.