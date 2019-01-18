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'Torbacı' baronu teyze

Adana’da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2’si kadın 18 kişi adliyeye sevk edilirken, orta yaşlardaki bir kadının evinde uyuşturucu sattığı ileri sürüldü.

Adana'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 18 kişi adliyeye sevk edilirken, orta yaşlardaki bir kadının evinde uyuşturucu sattığı ileri sürüldü.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 16 Ocak günü şafak vakti operasyon yaptı. Operasyonda 2'si kadın 18 kişi gözaltına alındı.


18 şüpheli sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Biri orta yaşlı diğeri genç olan iki kadının polisin baskınlarından dolayı sokakta uyuşturucu satılamayacak hale gelince evlerinde esrar ve eroin sattıkları ileri sürüldü. Kadınlardan biri suçlamaları kabul etmedi, uyuşturucu satmadığını öne sürdü.

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