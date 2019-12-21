Torbac? operasyonunda 16 zanl? tutukland?

Adana'da torbac? tabir edilen sokakta uyu?turucu sat??? yapanlara y?nelik operasyonda g?zalt?na al?nan 21 zanl?dan 16's? tutukland?.

Adana Cumhuriyet Ba?savc?l???n?n uyu?turucu sat?c?lar?na y?nelik y?r?tt??? soru?turma kapsam?nda 30 ki?i hakk?nda g?zalt? karar? ??kar?ld?.

Adana Emniyet M?d?rl??? Narkotik Su?larla M?cadele M?d?rl??? ekipleri 18 Aral?k g?n? ?afak vakti operasyon d?zenledi. ?zel harekat polislerinin de deste?iyle ?ok say?da adrese e? zamanl? bask?nlar yap?ld?. S?z konusu ?ah?slar?n evleri detekt?r k?pekler taraf?ndan arand?. Polis bu arada ??phelilerin ka?ma ihtimaline kar??l?k havadan da drone ile takibe ba?lad?. Operasyon boyunca havada kalan drone tek tek torbac? yuvalar?n? tespit edip an?nda yerdeki polise bildirdi.

Operasyonda 21 zanl? yakalanarak adli t?p birimindeki sa?l?k kontrollerinin ard?ndan sorgulanmak ?zere emniyete g?t?r?ld?. Bu arada evlerde yap?lan aramalarda ise kavanoz i?erisinde 31 gram esrar, 0.99 gram eroin, 0.90 gram bonzai, 4 ruhsats?z tabanca ele ge?irildi. Zanl?lar sorgular?n?n ard?ndan adliyeye sevk edildi. N?bet?i sulh ceza hakimli?ine ??kart?lan zanl?lardan 16's? tutuklan?rken, 5 ?ah?s tutuksuz yarg?lanmak ?zere serbest b?rak?ld?.