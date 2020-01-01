Torbacı operasyonunda 7 tutuklama

Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 30 Aralık'ta şafak vakti eş zamanlı olarak 25 adrese baskın yaptı. Sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen kişileri yakalamak için özel harekat polisinin de yardımıyla 350 polisle yapılan operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 8 kilo 700 gram esrar, 165 gram eroin ele geçirildi.

Zanlılar emniyete getirilerek sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı. 11 kişi adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.