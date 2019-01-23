Torbacı operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 5'ine tutuklama

Adana'da gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanan ve uyuşturucu satıcısı olduğu ileri sürülen 2'si kadın 10 uyuşturucu satıcısından 1'i kadın 5 kişi tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlenirken özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 2'si kadın 10 şüpheli yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise 8 kilo 300 gram esrar, 4 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 10 şahsın evlerinde ve üzerilerinde yapılan aramada uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 71 bin lira para ele geçirildi. Torbacıların arasında yakalanan 2 kadının da polis baskınları yüzünden sokakta rahat satamadıkları uyuşturucuyu evde sattıkları ileri sürüldü.

9 zanlı adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 1'i kadın 5 kişi nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, 1 zanlı adli kontrol, 4 zanlı ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.