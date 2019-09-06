Torbacı polisi görünce, uyuşturucuyu karısının sütyenine sakladı

Adana'da polis, uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenledi. Polisi gören zanlının eşinin sütyenine sakladığı bonzai ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokakta uyuşturucu satan ve "torbacı" diye tabir edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Polis bu çalışma kapsamında Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde bir evde bonzai ve hap satıldığını belirledi. Polis hemen eve baskın düzenledi. Polisin eve baskın düzenlediğini gören zanlı Suat B. (23) iddiaya göre evde bulunan 66 gram bonzai ve hapları polisin bulamaması için eşi Esra B.'nin (22) sütyeninin içine sakladı. Daha sonra da zanlı polislere kapıyı açtı. Polis eve girerek arama başlattı. Polis yaptığı aramada uyuşturucu bulamadı ancak polis kadının hareketlerinden şüphelendi. Bir kadın polis bunun üzerine kadını detaylı şekilde aradığında sütyeninden bonzai ve hap çıktı. Kadın ve kocası emniyete götürülerek sorguya alındı. Zanlı kocanın sorgusunda uyuşturucuları eşine saklaması için kendisinin verdiğini söylediği öğrenildi. Kadın ifadesi alınıp serbest bırakılırken, koca adliyeye sevk edildi.

Bu arada, Seyhan ilçesine bağlı Mestanzade Mahallesi'nde bir evde de uyuşturucu satıldığını öğrenen polis bu eve de baskın yaptı. Yapılan baskında Metin S. (19) ve Doğan G. (18) gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda uyuşturucu amaçlı kullanılan yeşil reçete ile satılan ilaçlar ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan Doğan G. ifadesi alınıp serbest bırakılırken, Metin S. adliyeye sevk edildi.

Operasyonlar kapsamında adliyeye sevk edilen Suat B. ve Metin S. tutuklandı.