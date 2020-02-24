Torbacılara 3 tutuklama 5 ev hapsi

Adana'da torbacılık yaptığı öne sürülen 3 zanlı tutuklanırken, 5'i ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çukurova, Seyhan, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde bulunan Belediyeevleri, Mehmet Akif Ersoy, Çamlıbel, Demetevler, Gültepe ve Sucuzade mahallelerinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Polis adreslere eş zamanlı baskın yaparak 8 zanlıyı yakaladı. Zanlıların ev ve üst aramasında 102 gram eroin, 11.92 gram bonzai, 20.11 gram esrar, 21 uyuşturucu hap ile yeşil reçeteyle alınan hap ele geçirildi.

Polis zanlıları gözaltına alıp emniyete götürdü. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 3'ü tutuklanırken 5'i ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.