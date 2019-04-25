Torbacılara geçit yok

Adana'da yunus ekiplerinin yaptıkları şok uygulamalarda ara sokaklarda eroin, esrar, bonzai ve hap ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli motorize yunus ekipleri vatandaşın can ve mal güvenliği için şok uygulamalarına devam ediyor. Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel, Şehit Erkut Akbay Mahallelerinde yapılan şok uygulamalarda polisi görünce kaçan şahısların yakalanması sonucu 2 gram eroin, 339,50 gram esrar, 1.84 gram bonzai ve 28 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.