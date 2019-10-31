Törenle avukatlığa adım attılar

Adana'da staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 23 avukat yemin ederek, cübbe giydikten sonra ruhsatlarını aldı.

Adana Barosu'nda staj dönemlerini başarıyla tamamlayan avukatlar, kentteki bir otelde düzenlenen törenle yemin edip cübbe giyerek, ruhsatlarını alma mutluluğunu yaşadı.

Törende konuşan Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, ruhsat alan genç meslektaşlarını, ailelerini, bilgi ve deneyimlerini paylaşan büro avukatlarını kutlayarak, ruhsat törenlerini önemsediklerini ve genç meslektaşlarının katılımıyla güç kazandıklarını ifade etti.

Küçük, Meslek İçi Eğitim programlarının İcra İflas Hukuku ile başladıklarını, 2 Kasım 2019 tarihinde Baro Tesislerinde Aile Hukuku konulu seminer verileceğinibelirterek, katılımcıları davet etti.

Törene, Genel Sekreter Av. Semih Gökayaz, Sayman Av. İlknur Önal, Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Timur Ortatepe, Av. Miyesser Ersalan Önenli, Av. Sinem Tanrısınatapan Keskin, Av. Timur Ortatepe, Av. Nevzat Elçi ile 6. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hakan Ünal, adliye çalışanları ile genç avukatların ailelerinin yanı sıra davetliler katıldı.