Toros Kaplanları Derneği'nden tiyatro etkinliği

Lig takımlarından Adanaspor'a gönül veren taraftarların kurduğu ve yaptığı sosyal projelerle adından devamlı söz ettiren Toros Kaplanları Derneği, düzenlediği tiyatro etkinliği ile Adanaspor sevdalılarını bir araya getirdi.

Turuncu-beyazlı takımın minik taraftarları ve velilerin katıldığı etkinliğe Adanaspor'un başarılı futbolcusu Celil Yüksel de katıldı. Adanasporlu taraftarlar Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda "Papuçlarını Arayan Soytarılar" adlı tiyatro oyununu izledi.

Toros Kaplanları Derneği Başkanı Seçkin Dağcan, dernek olarak aile ortamını sağlamaya çalıştıklarını söyledi ve "Etkinliklerimizi bu yönde gerçekleştirerek camiamıza ve yeni nesle Adanaspor sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. Tiyatro etkinliğimize katılan futbolcumuz Celil Yüksel ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Toros Kaplanları Derneği, Adanaspor'un yıldız oyuncusu Celil Yüksel'e, 'Emre Gönlüşen hatıra forması' hediye ederken tiyatro ekibine de 'Atatürk temalı forma' ve çiçek takdim etti.