Toros Yörükleri Derneği Başkanı Selçuk güven tazeledi

Olağan Kongresi'nde Oğuz Adem Selçuk güven tazeledi. Selçuk, “Toroslar'da olmasa bile gönüllerimizde çoban ateşleri yakarak kültürümüzü yaşattığımızı, bu topraklarda var oldukça yaşatacağımızı göstermek istiyoruz” dedi.

Adana'da kurulu bulunan Toros Yörükleri Kültür, Araştırma ve Yaşatma Derneği'nin 5. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Selçuk, Yörük Türkmen kültürünü yaşatmak, kaynaklarını araştırmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla 2006 yılında kurulduğunu kaydetti.

Törelerini, gelenek ve göreneklerini yaşatmaya çalıştıklarını belirten Selçuk, “Toros Yörükleri olarak, Toroslar'da olmasa bile gönüllerimizde çoban ateşleri yakarak kültürümüzü yaşattığımızı, bu topraklarda var oldukça yaşatacağımızı ve bu konudaki kararlılığımızı göstermek istiyoruz” ifadesini kullandı.

Daha sonra raporların okunması, görüşülmesi ve ibraların ardından seçimlere geçildi. Tek listenin olduğu seçimde yeni yönetim kurulu üyeliklerine Oğuz Adem Selçuk, Bahri Şahin, Ekmel Ali Okur, Halil Anda., Hayati Polat, İsa Davarcı, Ali Şimşek, Zeki Göçer ve Nurettin Davarcı seçildi.

Denetim kurulu asil üyeliklerine ise Hayrullah Güven, Ahmet Akkuş, Mustafa Sarıgeçili, Senai Davarcı ve Duran Gözüküçük seçildi.