Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü (ABİT) tarafından bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen ‘Toroslar Aladağ Bisiklet Festivali' sona erdi.

29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında Aladağ Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen festivale 55 ilden 97 bisikletçi katıldı. 97 kişilik ekip ilk gün Aladağ Stadyumu'nda kamp kurup doğa yürüyüşü yaptı. İkinci gün, 2 bin rakımlı Acıman Tepesine çıkan ekip, üçüncü gün Kapuzbaşı Şelalesi'ne son gün ise Aladağ Milli Parklar'a gitti.

ABİT Başkanı İzzet Altınsoy, toplam 110 kilometre bisiklet sürüldüğünü anlatarak, “Aladağ'ın doğasıyla, havasıyla, sularıyla ve harabeleriyle turizm yönünden Adana ilinin en güzel ve en zengin bölgelerinden biri olduğunu festivale katılan bütün arkadaşlar tanık oldular. Aladağlar'da bisikletle yapılacak birçok rota olması sebebiyle seneye için şimdiden rota çalışmalarımız başladı" dedi.