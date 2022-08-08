Toroslar EDAŞ Adana'da bakım ve yatırımlarını sürdürdü

Toroslar EDAŞ, Adana'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, Adana'da yılın ilk 6 ayında müşteri ve çözüm odaklı çalışmalara imza attı.

Toroslar EDAŞ, Adana'da hizmet verdiği 12 bin 540 trafo ve 35 bin 614 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Şirket açıklamasına göre daha aydınlık bir Adana için Çukurova, Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Karaisalı, Karataş, Pozantı, Kozan, İmamoğlu, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli'de 7.826 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 15 trafo ile 191 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 1.821 Km'lik hattın bakımı tamamlandı.

Toroslar EDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Adana'da hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 78 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 1.293 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 84 elektrik panosu ve 25 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Toroslar EDAŞ 2022 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Toroslar EDAŞ, toroslaredas.com.tr, Toroslar 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, 2016 - 2020 yıllarını kapsayan son tarife döneminde Türkiye'deki 21 dağıtım şirketi arasında en çok yatırımı yapan şirket oldu.

Toroslar EDAŞ'ın Adana'da bakım ve yatırım çalışmaları hız kesmeden sürecek.