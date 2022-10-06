Toroslar EDAŞ planlı kesinti sürelerini ‘İSG', ‘Tüketici' ve ‘Yatırım' ihtiyaçları dengesinde belirliyor

Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Kilis'te 8 buçuk milyonluk nüfusa kaliteli ve kesintisiz enerji sağlamak için yatırım ve bakım çalışmalarını tüm hızıyla yoğun bir şekilde sürdüren Toroslar EDAŞ, bu çalışmaların yapılması için zorunlu planlı kesintileri ise tüketicilerin mağduriyet yaşamaması adına 48 saat öncesinden duyuruyor.

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ) yatırım ve bakımlarını hayata geçirirken uyguladığı zorunlu planlı kesintilerin zamanlamasını ve toplam süresini tüketicilerin en az etkileneceği şekilde optimize ediyor ve tüm planlı kesintileri Toroslar EDAŞ internet sitesi ve Toroslar 186 Mobil Uygulaması üzerinden 48 saat önceden duyuruyor.

Şirket, Türkiye'de Adana ile birlikte toplam 6 ilde 146 bin kilometreye yakın hat uzunluğu ve 47 bini aşkın trafo ile diğer unsurlardan oluşan dağıtım şebekesiyle 8,5 milyon elektrik tüketicisine hizmet sağlıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artan nüfus ve kişi başına düşen ortalama tüketimdeki artışla yükselen elektrik talebini, hem bugün hem de geleceğin dünyasında sorunsuz karşılamayı hedefleyen Toroslar EDAŞ, bu amaçla yoğun yatırım ve bakım çalışmaları yürütüyor.

Şirket, çok tehlikeli olarak sınıflandırılan bu faaliyetlerini sürdürürken; saha çalışanlarının can güvenliği için hayati önem taşıyan planlı kesintilerde, kesinti süresini azami İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hassasiyetiyle belirliyor.

Öte yandan şirket, güvenlikten sağlığa, iletişimden iklimlendirmeye, önemi her geçen gün artan elektrik arzındaki kesintinin ve tüketici mağduriyetinin asgari düzeyde tutulması için çaba sarf ediyor. Ayrıca şirket, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) verilerine göre, Türkiye'de en çok elektrik dağıtım yatırımını yapan şirketler arasında ilk sırada bulunuyor. Elektrik kullanıcıları, tüketim noktalarının ya da kontrol etmek istedikleri konumu harita üzerinde işaretleyerek veya adres girerek kesintileri anlık olarak takip edebiliyorlar.