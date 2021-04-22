Toroslar EDAŞ'tan Kozan'a 10,6 milyon TL'lik yatırım

Toroslar EDAŞ, Adana'nın Kozan ilçesinde enerji nakil hattı yenileme çalışmaları kapsamında 10.6 milyon TL'lik yatırım yaptı.

Kış şartlarının oldukça zor geçtiği Kozan ve Feke ilçelerine bağlı toplam 18 mahallenin enerji ihtiyacı, geçtiğimiz 40 yıl boyunca aynı enerji nakil hattı ile sağlanıyordu. Bu enerji nakil hattının gerek ekonomik ömrünün dolması, gerekse kapasitesinin üstünde gelen talepleri karşılayamayacak duruma gelmesi nedeniyle yenilenmesine ihtiyaç duyuldu. Bu amaçla Kozan ve Feke ilçeleri arasında yeni enerji nakil hattı çalışması başlatıldı. Proje kapsamında 43 km uzunluğunda 3/0 AWG kesitli enerji nakil hattı ve 6 adet dağıtım merkezi tesis edildi. Proje bedelinin 10,6 milyon TL'ye ulaştığı yatırım sayesinde Kozan ilçe merkezindeki 11 ve Feke ilçe merkezindeki 7 mahalledeki vatandaşlar ile civar mahallelerin elektrik tedarik sürekliliği iyileştirildi.