Toroslar EDAŞ'tan Yüreğir ilçesine 4 milyon liralık yatırım

Adana'da kesintisiz ve sürdürülebilir enerji sağlamayı amaçlayan Toroslar EDAŞ, 4 milyon lira büyüklüğündeki yeni ‘Yavuzlar-Akıncılar Dağıtım Tesisi Projesi'ni tamamladı.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ), Adana'da gerçekleştirdiği yatırım projeleriyle bölgenin artan enerji talebinin kesintisiz ve kaliteli olarak karşılanmasını amaçlıyor. Şirket proje kapsamında Yüreğir ilçesinde 4 milyon lira bütçeli yatırımını 2022 Ekim ayı sonu itibariyle tamamladı.

Yapılan açıklamaya göre, Adana Yüreğir Belediyesi'nin ‘Sokak İyileştirme Projesi' kapsamında başlattığı proje çerçevesinde şirket, Yavuzlar Mahallesi 3937 Sokak'ta ekonomik ömrünü tamamlamış havai elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmasını tamamladı. Şirket, Adana ili Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde gerçekleştirilen yatırımla ilgili bölgedeki yüksek gerilim havai hattı yer altına alarak bölge halkının daha kaliteli ve kesintisiz enerjiye erişimini hedefledi.

Toplam 8 bin metrelik iletken kullanıldı

Mevcut yüksek gerilim havai şebeke hattını ve alçak gerilim havai hatlarını yer altı hatlarıyla yenileyen ve yeni trafo merkezleri tesis eden şirket, dağıtım hatlarında gerçekleştirdiği yatırımlarla dağıtım şebekesinin olumsuz hava şartlarından etkilenmemesini ve tedarik sürekliliğini artırmayı hedefledi.

Şirket proje kapsamında 1 adet 1000kVA gücünde trafo merkezi, 8 kilometre yeraltı kablosu, 11 adet saha dağıtım panosu, 19 adet aydınlatma direği tesis ederek, ‘Eski Sinema Sokağı' olarak bilinen 3937 sokakta mevcut havai hatları demonte etti.

Planlı kesintiler 48 saat öncesinden açıklanıyor

Elektrik dağıtım altyapısı yatırımlarında saha çalışanlarının can güvenliği için yapılması zorunlu elektrik kesintileri şirket tarafından önceden planlanıyor. Müşterilerin olumsuz etkilenmemesi için söz konusu planlı kesintiler şirketin internet sitesi üzerinde 48 saat öncesinden duyuruluyor.

Öte yandan kullanıcılar, bu duyurulara şirketin Mobil 186 uygulaması ve 186 Çağrı Merkezi üzerinden mevcut ve gelecek planlı kesinti bilgilerine ulaşabiliyor.

Enerjisa'nın Başkent EDAŞ ve AYEDAŞ ile Türkiye'deki 14 ilde 21 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren 3 elektrik dağıtım şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, 2013 yılından bu yana Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kilis ve Osmaniye'de faaliyetlerini sürdürüyor.