Trafik kazasında ölen 9 yaşındaki futbolcu Oğuz Kaan son yolculuğuna formasıyla uğurlandı

Adana'da kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden Sarıçam Adana Demirspor Futbol Kulübü öğrencisi 9 yaşındaki Oğuz Kaan son yolculuğuna uğurlandı. Oğuz Kaan'ın dedesi Veli Güzel, torununun hayallerinin yarım kaldığını söyleyerek, serbest bırakılan sürücünün tutuklanmasını istedi.

Kaza, 8 Temmuz günü öğle saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.K. idaresindeki 01 AKR 263 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Oğuz Kaan Orhan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yere düştü. Ağır yaralanan Oğuz Kaan, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü A.K. ise gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan Oğuz Kaan, yapılan müdahalelere rağmen dün akşam kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu arada gözaltına alınan sürücü A.K.'nin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

Formasıyla son yolculuğuna uğurlandı

Sarıçam Adana Demirspor Futbol Kulübü öğrencisi olan Oğuz Kaan Orhan'ın cenazesi bugün ailesi tarafından Balcalı Hastanesi morgundan alınarak Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Küçük çocuğun cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazı sırasında küçük çocuğun tabutunun üstüne her maçta giydiği 6 numaralı forması örtüldü.

Adana Demirspor taziye mesajı yayınladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, küçük çocuğun ölümü üzerine taziye mesajı yayınladı. Mesajda, “Sarıçam Adana Demirspor Futbol Kulübü öğrencilerimizden 9 yaşındaki Oğuz Kaan Orhan'ın elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz” denildi.

"Hayalleri yarım kaldı"

Cenaze namazının ardından gazetecilere konuşan dede Veli Güzel, torununa çarpan kişinin olaydan sonra hiç aramadığını söyledi. Güzel, “Çocuk yola çıkmış ve şahsın birisi gelip çarpmış. Şu anda da serbest bırakılmış. Olay oldu tamam ancak olaydan sonra hiç telefon dahi etmediler, başsağlığı dilemediler. Bu cenaze şimdi kalkacak. Definden sonra o adamı bulup gerekeni yapacak” diye konuştu.

Torununun hayallerinin yarım kaldığını anlatan dede Güzel, “Kimse isteyerek kaza yapmaz ama insan bir geçmiş olsun demez mi? Böyle bir olay oldu, başınız sağolsun diyemezler mi? Bu mu insanlık. Eğer insanlık buysa Türkiye'de insanlık bitmiş. Kendisi telefon edemiyorsa bir yakınına telefon ettir. Hayalleri hep yarım kaldı. Bizim de onun üzerinde hayallerimiz vardı. Bizim de hayallerimiz hep içimizde kaldı. İnsanlık bu kadar mı ayak altına düştü” ifadelerini kullandı.