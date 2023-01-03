Trafik kazasında ölen gelin ve kaynananın cenazesi alındı

Adana'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden gelin ve kaynananın cenazesi, adli tıptan alındı.

Kaza, merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, önce bir otomobilin ardından da hafif ticari aracın çarpması sonucu kayınvalide Elif (74) ve gelini Nazife İlhan (50) ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri Elif İlhan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Nazife İlhan da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Elif İlhan'ın oğlu, Nazife İlhan'ın da eşi Murat İlhan'ı cezaevinde ziyaret ettikleri, oradan döndükleri sırada dolmuştan inip yolun karşısına geçmek istedikleri sırada kazanın gerçekleştiği öğrenildi.

Gelin ve kaynananın cenazeleri Gaziantep'in Araban ilçesinde toprağa verilmek üzere yakınları tarafından bugün Adana Adli Tıp Kurumundan teslim alındı.