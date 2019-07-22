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Trafik polisi kazada yaralandı

Adana’da otomobil ile çarpışan motorize trafik polisi yaralandı.

Adana'da otomobil ile çarpışan motorize trafik polisi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Yüreğir ilçesi, Sinanpaşa Mahallesinde meydana geldi. Trafik polisi Hilmi Sezerbaş'ın kullandığı motosiklet ile Cevat İbrahim Senem'in kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle trafik polisi motosikletten savrularak yaralandı. Otomobilin sürücüsü Senem, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polisi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Sürücü Senem ise olay yerine gelen polisler tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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