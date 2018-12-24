İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trafik polisi silahlı saldırıyı önledi

Adana’da bir kişinin başka bir şahsa yönelik silahlı saldırısını trafik polisi önledi.

Adana'da bir kişinin başka bir şahsa yönelik silahlı saldırısını trafik polisi önledi.


Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesinde bulunan Saydam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Mehmet A. ile Erdem G. caddede karşılaştı. Taraflar burada önce tartışıp daha sonra da kavga etmeye başladı. Erdem G. yanında bulundurduğu tabancayı çıkartarak havaya ateş açtı. Bu sırada bölgede görevli trafik polisi Kenan Gültekin Öztürk silah sesini duyar duymaz olay yerine gitti. Trafik polisi, tabancasını Mehmet A.'ya doğrultarak vurmak isteyen Erdem G.'ye müdahale edip, silahına da el koydu. Zanlı gelen ekiplerce gözaltına alınarak 5 Ocak Polis Merkezine götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.