İhlas Haber Ajansı

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Trafikte başlayan tartışma husumete döndü: 5 yaralı

Adana’da daha önce trafikte tartışan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Adana'da daha önce trafikte tartışan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi hafif şekilde yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesi Aslanlı Mahallesi'nde daha önce trafikte tartıştığı iddia edilen iki grup akşam saatlerinde mahallede silahlarla birbirine saldırdı. Olayda hafif şekilde yaralanan 5 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayın ardından mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik güçleri şüpheli 8 kişiyi gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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