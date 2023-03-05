Trafikte başlayan tartışma husumete döndü: 5 yaralı

Adana'da daha önce trafikte tartışan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesi Aslanlı Mahallesi'nde daha önce trafikte tartıştığı iddia edilen iki grup akşam saatlerinde mahallede silahlarla birbirine saldırdı. Olayda hafif şekilde yaralanan 5 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayın ardından mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik güçleri şüpheli 8 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.