İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trafikte yol verme kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Adana’da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Adana'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.


Olay, saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. (30) 27 BA 187 plakalı otomobili ile seyir halindeyken plakası belirlenemeyen başka sürücü ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle araç içerisinden inen 3 kişi, defalarca M.İ'yi bıçakladı. Olayın ardından şahıslar araçlarına binerek kaçtı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı M.İ'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. M.İ'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.