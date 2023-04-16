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Traktör devrildi, 82 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Adana’nın Kozan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 82 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 82 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.



Kaza, Kozan'a bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Karaduman (82) idaresindeki traktörle bahçesindeki işleri tamamlayıp yola çıktı. Traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Karaduman hayatını kaybetti. İhbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün cenazesi savcının olay yeri incelemesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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