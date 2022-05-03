İhlas Haber Ajansı

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Traktör tamir atölyesinde çıkan yangın korkuttu

Adana’nın Kozan ilçesinde küçük sanayi sitesinde bulunan bir traktör tamir dükkanında çıkan yangın korkuttu.

Adana'nın Kozan ilçesinde küçük sanayi sitesinde bulunan bir traktör tamir dükkanında çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgilere göre, küçük sanayi sitesinde bulunan Beyti Daş'a ait traktör tamir atölyesinde saat 23.00 sıralarında henüz nedeni belirsiz bir şekilde bir traktörde yangın çıktı. Kısa sürece tüm dükkanı kaplayan alevler Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. İş yeri sahibi Beyti Daş ve yakınları iş yerine gelerek soğutma çalışmalarına destek verdi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili Kozan ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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