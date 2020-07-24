İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Traktör uçurumdan yuvarlandı, 1 kişi hayatını kaybetti

Adana’nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan traktör, uçurumdan yuvarlandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan traktör, uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Kozan'a bağlı Marangeçili mahallesinde meydana gelen kazada, 01 ACG 279 Serdar Mehmetçeoğlu (45) yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Traktörün altında kalan Serdar Mehmetçeoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine giden Cankur ve 122 Sağlık ekipleri Mehmetçeoğlu'nun cansız bedeni ulaşırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.