Traktör ve otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adana'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Adana-Kozan karayolu Çukurören Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.D. idaresindeki 01 FU 818 plakalı otomobil ile aynı yöne dönüş yapan 01 AGY 430 plakalı traktör çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve cankurtaran ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası taralılar, Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.