İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Traktörcüler Sitesi yolu ve Metal Sanayi Sitesi'nin yolları asfalta kavuştu

Adana Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmalarını sanayi esnafının daha rahat bir ortamda üretim yapabilmesi için sürdürüyor.


Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Traktörcüler Sitesi Yolu ve Yeşiloba Metal Sanayi Sitesi 4677 Sokak'ta asfaltlama çalışması yaparak esnafın temiz bir ortamda çalışmasına imkan sağladı. Yazın tozdan topraktan, kışın da çamurdan, su birikintilerinden olumsuz etkilenen bölge esnafı, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt çalışmasıyla rahat bir nefes aldı.


Asfalt freze makinesi ile eskimiş ve yer yer çökmelerin olduğu eski asfaltı kazıyan Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bitümlü Sıcak Asfalt Kaplama çalışması gerçekleştirerek yolu esnafın hizmetine açtı. Yapılan çalışmadan memnuniyetlerini dile getiren esnaf, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.