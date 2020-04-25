İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Traktörle kaza yapan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana’nın Kozan ilçesinde, iddiaya göre, ailesinin haberi olmadan evden aldığı traktörün direksiyonuna geçen 12 yaşındaki çocuk, kaza yaparak hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde, iddiaya göre, ailesinin haberi olmadan evden aldığı traktörün direksiyonuna geçen 12 yaşındaki çocuk, kaza yaparak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Çandık Mahallesi'nde meydana geldi. 12 yaşındaki Emre Aydın, iddiaya göre, babasının ve diğer aile bireylerinin haberi olmadan evde bindiği traktörle yola çıktı. Çandık Mahallesi içerisinde traktörün devrilmesi sonucu kaza yapan Emre Aydın hayatını kaybetti.


Kaza sonrası olayı duyan çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili jandarmanın soruşturma başlattığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.