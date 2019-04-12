Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişi trenin önüne atlayarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olan ve bir türlü bundan kurtulamayan 25 yaşındaki Ö.S.'nin psikolojisi bozuldu. Ö.S. girdiği bunalımdan çıkamayınca Mersin'den Adana istikametine gelen ve A.K.'nin makinistliğini yaptığı 62641 sefer sayılı trenin önüne kendini attı. Tren, çarptığı genci yaklaşık 100 metre sürükledikten sonra durabildi.

Olaydan sonra sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise olayla ilgili çalışma başlattı. Gencin cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.