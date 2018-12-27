TSYD Adana, 2018 yılını uğurladı

TSYD Nihat Geven Tesisleri içerisinde yer alan bir restorantta düzenlenen baloya üye eşleri ve çocuklarının yanı sıra TSYD Onursal Başkanı Nihat Geven, TSYD Genel Merkez As Başkanı Kerim Hoşfikirer ile Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin geçmiş dönem başkanları Çetin Yiğenoğlu, Tamer Ünal ve aynı zamanda TSYD üyesi de olan Kurtar Çakın ile mevcut başkan Cafer Esendemir de katıldı.

TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, 2018 yılının acısıyla tatlısıyla geride kaldığını belirterek, "Yeni yıl öncelikle hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. Çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceklerine dair güzel bir yıl olsun" dedi.

Çakın, Adana şubesi olarak geride bıraktıkları 10 aylık görev süreleri içerinde birçok projeye imza attıklarını ve aynı hızla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Gecede evliliklerinin 43.yılını geride bırakan Hürriyet Gazetesi Bölge Müdürü Erdal Fernergiz ile eşi Songül Fernergiz'e sürpriz kutlama yapıldı. Hediye çekilişinin de yer aldığı gecede Acıbadem Adana Hastanesi check-up hizmeti sağlarken, Adana Demirspor, Adanaspor, Gündoğdu Adana Basketbol kulüplerinin formaları da hediyeler arasında yer aldı. Çekiliş sonrası kazananlara hediyeleri verildi.

Ardından TSYD logosunun olduğu pasta Onursal Başkan Nihat Geven, ÇGC eski başkanları ve üye eşleri tarafından kesildi. Mangal başında açık havada yapılan sucuk partisiyle sona eren gecede üyeler 2019'un güzel bir yıl olması temennisinde bulundu.