TSYD Adana Şubesi olağanüstü kongre kararı aldı

TSYD Adana Şube Başkanı A. Kurtul Çakın, Nihat Geven Tesisleri'nde dernek üyelerinin katıldığı toplantıda yaptığı açıklamada, iki üyenin istifası üzerine yönetim olarak oybirliğiyle genel kurul kararı aldıklarını açıkladı.

Tekrar aday olmayacağını açıklayan Başkan A. Kurtul Çakın, "İlk dönemi 3 yıl, ikinci dönemi ise yaklaşık bir yıl süren Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Başkanlığı'ndan bugün itibariyle ayrılıyorum. Çok değerli iki ismin sağlık sorunları nedeniyle istifasının ardından oy birliğiyle genel kurula gitme kararı aldık. Bu dört yıl içerisinde birlikte çalıştığım ve desteklerini hep yanımda hissettiğim başta Genel Başkanımız Sayın Oğuz Tongsir'e, genel merkez as başkanımız Kerim Hoşfikirer'e, yönetim kurullarında birlikte yol aldığımız Tevfik Dinçkalmış, İrfan İşisağ, Tarık Akcan, Murat Karaman, Hasan Hüseyin Türk, Eren Bozkurt, Adnan Kulak, Bora Erdem, Hakan Köker, Ergun Kara ile TSYD Adana Şubesi'nin değerli üyeleri ile tüm şube başkanlarımıza emekleri ve destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Olağanüstü Kongre'nin 26 Mart 2022 Cumartesi günü yapılacağını açıklayan başkan Çakın, çoğunluk sağlanmaz ise kongrenin 2 Nisan 2022 Cumartesi Günü yapılacağını açıkladı.

Yapılan bu açıklamanın ardından TSYD Genel Merkez As Başkanı Kerim Hoşfikirer bugün adaylığını açıkladı.

Hoşfikirer, yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye'nin en saygın STK'lardan biri olan TSYD Adana Şubesi'ni daha iyi yerlere taşımak için tüm üyelerimizin desteği ile bu göreve talip olduğumu belirtmek istiyorum. İnşallah elbirliğiyle derneğimizin daha iyi yerlere gelmesi için çaba göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Hoşfikirer'in yanı sıra, Günaydın Gazetesi'nden Hüseyin Sungur ve Sabah Gazetesi eski Haber Müdürü Melih Torunlar da aday olduğunu açıkladı.